Kim Kardashian und Lewis Hamilton: Heimliches Liebeswochenende?
Witney (UK) - Intimes Dinner, Paarmassage und ein privates Zimmer - was läuft da zwischen US-Sternchen Kim Kardashian (45) und dem F1-Sportler Lewis Hamilton (41)?
Die 45-Jährige soll ein romantisches Wochenende mit dem britischen Formel-1-Star auf dem Land verbracht haben.
Wie The Sun berichtet, landete Kim am Samstagnachmittag mit ihrem Privatjet in Großbritannien und reiste anschließend in das luxuriöse Spa "Estelle Manor" nach Witney in Oxfordshire. Dort hätten die beiden laut Insidern einen privaten Bereich genutzt, eine Paarmassage genossen und gemeinsam zu Abend gegessen.
"Es war alles sehr romantisch. Kim und Lewis nutzten alle angebotenen Einrichtungen", verriet eine Quelle. Demnach hatten sie exklusiven Zugang zu Spa und Pool und auch ein gemeinsames Zimmer.
Alles sei bewusst diskret gehalten worden: "Sie wollten offensichtlich Zeit nur für sich."
Kim Kardashian reiste mit acht Koffern
Für das Wochenende reiste Kim mit gleich acht Koffern und einer "riesigen" Hermès-Birkin-Tasche an, und sorgte so für zusätzliche Aufmerksamkeit.
Der siebenfache Weltmeister kennt die SKIMS-Unternehmerin bereits seit Jahren und stand ihrem Ex-Partner Kanye West (48) nahe. Bislang galt ihre Beziehung als rein freundschaftlich, doch das könnte sich nun geändert haben.
In den sozialen Medien teilten beide nichts von ihrem romantischen Getaway, was die Gerüchteküche nur weiter anheizt.
Titelfoto: Bildmontage: Foto von JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Foto von BLANCA CRUZ / AFP