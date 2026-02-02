Kim Kardashian und Lewis Hamilton: Heimliches Liebeswochenende?

Witney (UK) - Intimes Dinner, Paarmassage und ein privates Zimmer - was läuft da zwischen US-Sternchen Kim Kardashian (45) und dem F1 -Sportler Lewis Hamilton (41)?

Was läuft zwischen Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41)? © Bildmontage: Foto von JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Foto von BLANCA CRUZ / AFP

Die 45-Jährige soll ein romantisches Wochenende mit dem britischen Formel-1-Star auf dem Land verbracht haben.

Wie The Sun berichtet, landete Kim am Samstagnachmittag mit ihrem Privatjet in Großbritannien und reiste anschließend in das luxuriöse Spa "Estelle Manor" nach Witney in Oxfordshire. Dort hätten die beiden laut Insidern einen privaten Bereich genutzt, eine Paarmassage genossen und gemeinsam zu Abend gegessen.

"Es war alles sehr romantisch. Kim und Lewis nutzten alle angebotenen Einrichtungen", verriet eine Quelle. Demnach hatten sie exklusiven Zugang zu Spa und Pool und auch ein gemeinsames Zimmer.

Alles sei bewusst diskret gehalten worden: "Sie wollten offensichtlich Zeit nur für sich."