01.04.2024 11:15 7.943 "Chantal im Märchenland"-Filmstars kommen zu Ostern nach Dresden und Leipzig

Kreisch-Alarm in drei Kinos in Dresden und Leipzig am morgigen Montag! Die Filmstars aus "Chantal im Märchenland" werden dort erwartet.

Von Max Patzig

Dresden/Leipzig - Kreisch-Alarm in drei sächsischen Kinos am morgigen Montag! Die Filmstars aus "Chantal im Märchenland" werden in Dresden und Leipzig erwartet. Jella Haase (31) kommt für zwei "Chantal im Märchenland"-Vorstellungen in Dresden sowie eine in Leipzig in die Lichtspielhäuser. © TAG24/Matthias Fischer Der Film läuft seit 28. März in den Kinos, wurde tags zuvor in Berlin mit einer großen Premiere gefeiert. Jetzt sind die Hauptdarsteller Jella Haase (31), Max von der Groeben (32), Gizem Emre (28) und Mido Kotaini (22) auf deutschlandweiter Tour, um ihren neuen Film zu präsentieren. Ebenfalls mit dabei ist Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin (45). Die Stars erzählen Geschichten von den Arbeiten am Set, beantworten Fragen und schießen zumindest ein Foto mit den Gästen der jeweiligen Vorstellungen in den Kinosälen. Auch Autogrammkarten sollen sie im Gepäck haben. Promis & Stars Schamhaare auf dem Kopf? US-Rapperin Doja Cat schießt gegen ihre Fans Los geht's 15 Uhr im Rundkino an der Prager Straße in Dresden. Um 16 Uhr startet dann der neue Kinofilm von den "Fack ju Göhte"-Machern im Ufa-Kristallpalast, wo die Darsteller im Anschluss in den Saal kommen. Um 20 Uhr werden Haase, Emre, Kotaini und von der Groeben anschließend im CineStar in Leipzig erwartet. Für alle drei Vorstellungen gibt es noch Resttickets an den Kinokassen. Auch Max von der Groeben (32, r.) wird auf der Kinotour dabei sein. © TAG24/Matthias Fischer "Chantal im Märchenland": Darum geht's in dem neuen Film Chantal (gespielt von Jella Haase) und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre), beide sind den Zuschauern bereits aus "Fack ju Göhte" bekannt, geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social-Media-Gimmick halten, in die Märchenwelt von "Dornröschen". Doch in diesem Reich der Drachen, Feen und anderer Märchenfiguren laufe vieles anders, als es der geneigte Märchenfan von den Gebrüdern Grimm kenne, kündigt der Filmverleih Constantin den Streifen an. Auf dem Weg aus dem Abenteuer treffen die beiden unter anderem auf den unter Identitätsproblemen leidenden Prinzen Bosco (Max von der Groeben) und eine ganz untypische Hexe (Nora Tschirner). Das Märchen 2.0 habe einen zeitgemäßen Twist und zeige, "dass es für ein Happy End ganz sicher keine Prinzen braucht", heißt es abschließend.

Titelfoto: Montage: TAG24/Matthias Fischer (2)