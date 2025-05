Finch gesteht unter Tränen: "Thema, das ich noch nie besprochen habe"

Ein ungewohntes Bild: Rapper Finch (35) kann die Tränen nicht zurückhalten. © RTL / Markus Hertrich

"Mein Herzschlag war noch nie so hoch, wie er gerade ist. Es gibt ein Thema, was ich noch nie mit jemandem besprochen habe", erklärte der Rapper in der am Dienstagabend ausgestrahlten Show.

"Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Er lebt noch, aber ist für mich nicht mein Vater", fuhr Finch fort und kämpfte mit den Tränen.

Sein Erzeuger habe seine "Mutter im Stich gelassen" und sich nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung "in den Westen verpisst", so der Brandenburger, der 1990 geboren wurde und in Fürstenwalde aufwuchs.

Nils Wehowsky - so der bürgerliche Name des Musikers - hatte sich für den Abend den Hit "Sorry" von "ClockClock"-Frontmann Boki (35) ausgesucht, den er in der Show vor den anderen Teilnehmern präsentieren wollte.

Doch die Arbeit an seiner eigenen Version des Songs löste offenbar etwas in Finch aus. Und so schrieb der 35-Jährige einen neuen Text für seine "Sorry"-Interpretation, in der er mit seinem Vater abrechnete.