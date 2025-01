Finch tickt aus wegen Feuerzeug-Eklat: "Größter Unmensch auf dem Planeten!"

Rapper Finch (34) regt sich in den sozialen Medien gerne mal auf. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

"Jeder Mensch, der das unterstützt und sagt, das war richtig, hat keine Ahnung von Fußball und ist der größte Unmensch auf diesem Planeten!", echauffierte sich Finch in seiner Instagram-Story.

Das Sportgericht hatte die Begegnung in der Verhandlung am Donnerstag mit 2:0 zugunsten von Bochum gewertet, nachdem VfL-Torhüter Patrick Drewes (31) von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden war und nicht mehr weiterspielen konnte.

Zu Unrecht, wie Union-Ultra Finch findet. "Wenn es nach diesem Urteil geht, heißt das, dass ich in jedes Stadion gehen kann, mich in die Heimkurve stelle und ein Feuerzeug auf den Platz schmeiße. Und allein für diese Tat wird der Verein bestraft", regte sich der Berliner weiter auf.

Geht es nach Finch, hat Union Berlin "alles getan, was möglich war, um den Typ zu bestrafen." Der Verein aus Köpenick hatte den Feuerzeugwerfer nach dem Spiel ermittelt, Anzeige erstattet und ein dreijähriges Stadionverbot verhängt.

Nun kam der selbsternannte "ostdeutsche Hasselhoff" auf seinen Lieblingsfeind zu sprechen: den Deutschen Fußballbund (DFB). "Und trotzdem bumst diese Mafia-Bande - denn was anderes ist der DFB nicht - den Verein noch mal an", pöbelte der 34-Jährige.