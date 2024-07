Finch wettert gegen Influencer bei EM: "Das muss man sich mal vorstellen ..."

Berlin - Kein Sommermärchen: Rapper Finch (34) gehen bei der aktuellen Fußball-Europameisterschaft so manche Dinge gehörig gegen den Strich.

Rapper Finch (34) wünscht sich den guten alten Fußball zurück. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Juli 2024 - ein ganzes Land befindet sich im kollektiven Fußball-Rausch. Ein ganzes Land? Nicht ganz, denn Berlins berühmtester Union-Fan hat etwas dagegen!

"Ey sorry, Leute. Diese Fußball-EM war mal so ein schönes Ereignis. Aber mir hat es mal wieder gezeigt, wie kaputt der Fußball durch diese ganzen Influencer ist", begann Finch seine Wutrede auf Instagram.

Anlass für den Ärger war eine Story, die dem 34-Jährigen übel aufgestoßen ist: "Ich will diese Person nicht nennen, weil sie so irrelevant ist. Da kann sie Follower haben, wie sie will ... Aber erst heult sie beim Deutschland-Aus, dann turnt sie bei der Niederlande herum und macht einen auf Niederlande-Fan."

Auf opportunistische Erfolgsfans hat der "Abfahrt"-Interpret offenbar keine Lust. "Das muss man sich mal vorstellen. Ihr geht alle monatelang arbeiten, um Euch den Traum zu erfüllen und könnt es Euch vielleicht trotzdem nicht leisten. Und diese ganzen Influencer kriegen die Tickets einfach geschenkt", empörte sich Finch. Dabei hätten diese "null Fußballbezug".

Für den Union-Anhänger lebt der echte Sport ohnehin anderswo. Finch: "Die wahren Fußballfans sind Fans von Klubs. Wenn die Bundesliga wieder losgeht, haben sich 95 Prozent wieder verp*sst."