Fiona Erdmann spricht erstmals über ihre Auswanderung: "Ich war so richtig am Arsch"

"Ich wusste nicht, wie ich die Miete zahlen sollte. Am Anfang hatte ich echt Angst, dass ich das gar nicht alleine hier schaffe. Weil es einfach aussichtslos schien", so die 36-Jährige.

Nachdem sie das Haus ihrer verstorbenen Mutter in Deutschland verkauft hatte, steckte sie den Erlös direkt in ihre neue Firma statt in eine Unterkunft.

"Ich war so richtig am Arsch, als ich hier nach Dubai gekommen bin. Ich bin mit 24 Koffern ausgewandert, hab nach Apartments geguckt und gemerkt: Alleine ist das ganz schön schwer zu stemmen", offenbarte das Model gegenüber BILD .

Grund für die Flucht aus der Heimat war der Verlust ihres damaligen Ehemanns im Jahr 2017. Dieser kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. In der Metropole erhoffte sie sich einen Neuanfang.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin hatte keinen einfachen Start in dem Emirat. Mit wenig Geld und keinem festen Wohnsitz wanderte sie von Deutschland nach Dubai aus.

Heute wohnt die Familie in einem großen Haus mit einem 500-Quadratmeter-Garten. © Screenshot Instagram: fionaerdmann

Ihr jetziger Ehemann Mohammed bat ihr damals seine Unterstützung an. Sie zog in seine kleine 30-Quadratmeter-Wohnung und feilte weiter an ihrer Karriere.

Es sei super schwer gewesen, in Dubai Fuß zu fassen, ergänzte sie. Doch Fiona und "Mo", wie sie ihn liebevoll nennt, blieben dran und arbeiteten ununterbrochen.

Die harte Arbeit zahlte sich aus. Heute wohnen die beiden mit ihren zwei Kindern Leo (4) und Neyla May (2) in einem Vier-Zimmer-Haus mit einem 500 Quadratmeter großen Garten. "Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir früher hatten, mega. Aber für Dubai-Verhältnisse ist das eher bodenständig", gab sie zu verstehen.

Zudem haben die beiden mehrere Apartments direkt am Strand und einige Häuser zur Vermietung. Auch ihre Firma "FNM Properties" geht steil bergauf.

Diese gründete das Ehepaar, um verschiedene Immobilien zu managen. Nun helfen sie auch deutschen Auswanderern, in Dubai Fuß zu fassen und das passende Zuhause zu finden.