"Besser sad" statt Influencer-Karriere? Fiona Erdmann startet jetzt musikalisch durch!

Alles in Kürze

Am Sonntag standen Fiona Erdmann (36) und Julia Kautz (43) im "ZDF-Fernsehgarten" auf der Bühne. © Screenshot/Instagram/fionaerdmann

Zusammen mit Sängerin Julia Kautz (43) brachte sie am 30. Mai das Lied "Besser sad" heraus – ein Freundschaftssong, der es am Sonntag live in den "ZDF-Fernsehgarten" schaffte.

Bereits vor ihrem Durchbruch als Kandidatin bei "Germany’s Next Topmodel" im Jahr 2007 sammelte Erdmann erste Musikerfahrungen. 2006 trat sie bei der Castingshow "Popstars" an. Anschließend nahm sie ein ganzes Album auf und veröffentlichte auch nach GNTM noch einen Song. Als ihre Mutter starb, legte sie die Musikkarriere auf Eis.



Nun möchte sie wieder voll durchstarten. "Ich liebe es zu singen - das war schon immer meine absolute Leidenschaft. Eigentlich war das sogar mein erster Traum: Sängerin zu werden", zitierten die Stuttgarter Nachrichten aus einem Interview mit SpotOnNews.

Sie wollte nie Musik um jeden Preis machen. Sollte sie jemals wieder einen Song veröffentlichen, müsse er von Bedeutung sein. "Und jetzt, mit 'Besser sad', war das genau so. Da war eine echte Geschichte, echte Emotion", so die 36-Jährige.

Ob es noch ein Lied von ihr geben wird, wisse sie noch nicht. Doch wenn es sich richtig anfühle, sage sie nicht nein.