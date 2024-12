Fiona Erdmann verkündet das Babygeschlecht: Es wird ein ...

Berlin/Dubai - In wenigen Monaten wird Fiona Erdmann (36) ihr drittes Kind zur Welt bringen. Nun verriet sie das Baby-Geschlecht.

Voller Freude fielen sie sich in die Arme. "Wir werden noch einen Jungen bekommen – und meine Intuition hat mich nicht getäuscht", schrieb Fiona zu dem Clip.

In hawaiianischer Kleidung standen die beiden vor den Gästen. Nach einem Countdown pustete dem Ehepaar farbige Luft aus einer Nebelmaschine entgegen. Schnell wurde klar: Es wird ein Junge!

Ihre rund 460.000 Follower fieberten seither der Verkündung des Geschlechts entgegen. Am Wochenende feierten Fiona und Ehemann Moe mit Familie und Freunden eine Gender-Reveal-Party. Das Ergebnis teilte die Influencerin in einem Reel.

Anfang des Jahres erlitt Fiona eine Fehlgeburt. Bei ihrer Familie fand sie Halt. © Screenshot Instagram: fionaerdmann

Für sie war dieser Abend ein emotionaler Moment. Nach der Fehlgeburt Anfang des Jahres habe sie nicht geglaubt, im selben Jahr nochmal schwanger zu werden.

Dennoch denke sie oft an ihr "Regenbogen-Baby". Zu einem kürzlich hochgeladenen Video schrieb die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin: "Wenn ich das Video so anschaue, bekomme ich direkt Tränen in die Augen, weil ich jeden Moment der Trauer aber eben auch des Glücks direkt wieder fühle".

Ihr Partner Moe stand ihr in dieser schweren Zeit zur Seite. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und haben bereits zwei Kinder: Leo Luan und Neyla May.

Nun freuen sie sich auf ihr drittes Wunder. Wann der Entbindungstermin sein und wie der Kleine heißen wird, verriet Fiona bisher nicht.