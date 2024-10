Nach Gentest bei ihrem Nachwuchs: Fiona Erdmann wehrt sich gegen Shitstorm

Von manchen Followern bekam Fiona Erdmann (36) Kritik, gegen die sich das Model nun via Instagram wehrte. © Screenshot Instagram: fionaerdmann

Um sicherzugehen, dass mit ihrem ungeborenen Kind alles in Ordnung ist, machte die 36-Jährige bei ihrem Frauenarzt einen Gentest.

In einem Instagram-Reel veröffentlichte sie das freudige Ergebnis: Fionas Nachwuchs ist kerngesund. Doch in den Kommentaren entfachte ein Shitstorm. So schrieben einige ihrer Follower: "Sind in unserer Gesellschaft nur noch gesunde Babys willkommen? Ich finde, das ist eine falsche Message" oder "Ich finde es unmöglich, aufgrund dieses Tests eine Aussage zu treffen".

Nun wehrte sich das Model und machte in seiner Instagram-Story klar: "Wenn ich diesen Test machen möchte, mache ich diesen Test!"

Zudem sei sie unfassbar genervt von Menschen, die ständig das Haar in der Suppe suchen müssen.

"Lasst mich doch mein Ding machen und erfreut euch auch mal an bestimmten Dingen, ohne gleich alles zu bewerten und immer gleich irgendwas dazuzuschreiben", so die ehemalige "GNTM"-Kandidatin.