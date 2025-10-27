Fitzeks Leser haben Angst vor der Gegenwart: "Ich brauche etwas, was mich rausreißt"

Berlin - Die Gegenwart macht vielen Menschen zu schaffen - das spürt auch Besteller-Autor Sebastian Fitzek (54) eigenen Worten zufolge bei seinen Lesern.

Mit seinen Psychothrillern erobert Sebastian Fitzek (54) regelmäßig die Spitze der Bestsellerlisten. © Britta Pedersen/dpa

"Ich bekomme in wahnsinnig vielen Zuschriften gespiegelt, dass Leser Angst vor der Gegenwart haben, die sagen: 'Ich brauche etwas, was mich rausreißt aus der Gegenwart, etwas, das möglichst weit weg ist von meinem eigenen Leben, was ich aber trotzdem nachvollziehen kann'", sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Buch sei wie eine Art Hypnose. "Wenn es gut gemacht ist, ist man für Stunden in einer anderen Welt", betonte der Autor (54). Das sei wichtig.

Mit seinen Psychothrillern ("Die Therapie", "Das Kalendermädchen") landet Fitzek regelmäßig an der Spitze der Bücherlisten. Sein neuer Thriller "Der Nachbar" handelt von einem gefährlichen Stalker.

Über die Faszination vieler Menschen für das Böse und für Thriller sagte der Berliner Schriftsteller: "Das ist wie bei einer Achterbahnfahrt. Keiner steigt in eine Achterbahn, weil er sterben will, obwohl das sogar passieren könnte. Aber der Adrenalinschub reizt."