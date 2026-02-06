Halle Berry traut sich ein viertes Mal: Das ist ihr Neuer

USA - Jetzt ist es offiziell: Hollywood-Ikone Halle Berry (59) will wieder vor den Traualtar treten.

Drei gescheiterte Ehen hat Halle Berry (59) hinter sich. Nun versucht sie es ein viertes Mal. © Joel C Ryan/Invision/dpa

In der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51) bestätigte die US-Schauspielerin ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt (55) und präsentierte obendrein stolz einen luxuriösen Diamantring.

Dabei hatte es lange gedauert: Noch vor Monaten ließ Berry den Antrag ihres Liebsten in der Schwebe. Hunt scherzte sogar öffentlich, sein Antrag sei "noch in der Luft".

Doch nun hat das Warten ein Ende. "Natürlich habe ich Ja gesagt", stellte Berry klar und hielt ihren teuren Klunker in die Kamera.

Für die Oscarpreisträgerin wäre es bereits die vierte Ehe. Könnte es sich diesmal um die wahre Liebe handeln? "Er ist der Mann, den ich von Anfang an hätte heiraten sollen", schwärmte Berry.

Einen Hochzeitstermin gibt es bislang zwar noch nicht, doch das könnte sich schon bald ändern.