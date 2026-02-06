Halle Berry traut sich ein viertes Mal: Das ist ihr Neuer
USA - Jetzt ist es offiziell: Hollywood-Ikone Halle Berry (59) will wieder vor den Traualtar treten.
In der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon (51) bestätigte die US-Schauspielerin ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt (55) und präsentierte obendrein stolz einen luxuriösen Diamantring.
Dabei hatte es lange gedauert: Noch vor Monaten ließ Berry den Antrag ihres Liebsten in der Schwebe. Hunt scherzte sogar öffentlich, sein Antrag sei "noch in der Luft".
Doch nun hat das Warten ein Ende. "Natürlich habe ich Ja gesagt", stellte Berry klar und hielt ihren teuren Klunker in die Kamera.
Für die Oscarpreisträgerin wäre es bereits die vierte Ehe. Könnte es sich diesmal um die wahre Liebe handeln? "Er ist der Mann, den ich von Anfang an hätte heiraten sollen", schwärmte Berry.
Einen Hochzeitstermin gibt es bislang zwar noch nicht, doch das könnte sich schon bald ändern.
Halle Berry hat zwei Kinder aus früheren Ehen
Berry und Grammy-Preisträger Hunt lernten sich während der Corona-Pandemie 2020 kennen. Seitdem gelten die beiden als unzertrennlich.
Aus ihren früheren Beziehungen hat Berry zwei Kinder: Sohn Maceo Robert Martinez (12) aus der Ehe mit Olivier Martinez (60) sowie Tochter Nahla Ariela Aubry (17), deren Vater das kanadische Model Gabriel Aubry (49) ist.
