Fleißig wie Hermine Granger: Emma auf dem Weg zu Dr. Watson

Seit einigen Monaten verfolgt der "Harry Potter"-Star ein äußerst ambitioniertes Vorhaben: Sie strebt einen Doktortitel in Philosophie an!

Watson habe laut einem Bericht der "Daily Mail" im Herbst begonnen, an der Universität von Oxford zu promovieren.

Bereits 2023 schloss sie an der altehrwürdigen Einrichtung ihren Master im Kreativen Schreiben ab. Zuvor studierte sie an der Brown University in Rhode Island in den USA Englische Literatur.

In Oxford habe sich die Schauspielerin mittlerweile gut eingelebt, mischt sich laut der Zeitung gern unter die anderen Studierenden. Besonders häufig werde sie aber mit - wie könnte es anders sein - Büchern und ihrem Freund Kieran Brown in lokalen Cafés gesichtet.