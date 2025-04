Fler wütet gegen Ikkimel und will sie schlagen: "Hässlich und frech"

Ihr Debütalbum "F*tze" stieg im Februar auf Platz 8 der Albumcharts ein. Ob das nun feministisch ist oder nicht, wird viel diskutiert, für Fler aber steht das Urteil bereits fest. "Diese Öko-Hipster", echauffierte sich der 43-Jährige auf Instagram. Spätestens seit seinem 2014er-Song "Hipster Hass" ist der "Hipster" ein Lieblingsfeindbild des Berliners. Als Hip-Hop will der ehemalige CEO seines mittlerweile geschlossenen Labels "Maskulin" die Musik seiner Kollegin jedenfalls nicht gelten lassen. Im Gegenteil: Künstlerinnen wie Ikkimel seien schuld daran, dass es überhaupt keine Hip-Hop-Kultur mehr gebe, so Flers düstere Gegenwartsbestimmung. Doch wo genau drückt der Schuh?

"Wie kann man so hässlich, frech, untalentiert und dann noch selbstbewusst sein?", schrieb Fler zu einem Reel, das er am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Dieses zeigt Interview-Aussagen und Konzertausschnitte von Ikkimel, macht sich in Memes über diese lustig. Stein des Anstoßes für die neueste Tirade des Ex-Aggro-Berliners war offenbar ein Ikkimel-Interview mit dem Portal "Deutschrap Ideal", in dem diese sich als die "beste Rapperin Deutschlands" bezeichnete.

Ikkimel (22) ist aktuell eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen. © Screenshot/Instagram/Ikkimel42 (Bildmontage)

"Ich hab euch vor Jahren in zig Interviews gewarnt, was passiert, wenn die Fakeness gewinnt. Jetzt habt ihr irgendwelche kranken Menschen, die Hip-Hop nur aus dem Internet kennen, und ihre eigene kranke Version daraus machen", fuhr Fler fort.

Was genau Flizzy am Auftreten und am Output von Ikkimel "krank" findet, begründete er nicht näher.



In einer ersten Version des Beitrags schrieb Fler am Ende noch: "Und für deine frechen Disses bekommst du eine Schelle, wenn ich dich auf der Straße sehe. Dann kannst du danach sagen, ich bin ein toxisch-maskuliner Mann."

Nicht zuletzt die offene Gewaltandrohung gegenüber einer jungen Frau, die gut und gerne Flers Tochter sein könnte, stieß vielen Usern bitter auf.

Inzwischen hat der Rapper die entsprechende Passage in seinem Beitrag gelöscht. Ikkimel reagierte bisher nicht auf Flers Kommentare.