Fler wandert aus: "Gott sei Dank wurde mir alles weggenommen"

Viel hält den gebürtigen Berliner daher nicht mehr in der Hauptstadt. Er habe keine Immobilien in Deutschland. "Gott sei Dank wurde mir alles weggenommen", scherzt der Casino-Fan.

"Meine Freundin hatte mich verlassen, mein Produzent hatte mich verlassen, meine Mutter ist gestorben und keiner war wirklich da - außer mein engster Freundeskreis", erklärt Fler. "An diesem Tag habe ich mir geschworen, ich werde mir alles zurückholen." Heute sei dieser Tag, an dem er es geschafft habe!

So richtig vermissen wird Patrick Losensky, so sein bürgerlicher Name, sein Heimatland offenbar auch nicht. "Was mich privat am meisten stört, ist die herablassende, belehrende Art im Alltag", schreibt Fler. "Die Politik ist ein Witz geworden, die Menschen hassen sich untereinander, es gibt keine Werte, das Wetter ist scheiße, und die meisten Deutschen merken es nicht einmal und sind noch auf irgendeine kranke Art zufrieden mit ihrem Leben."

Ein weiterer Grund könnten seine vermehrten Livestreams auf Twitch sein, bei dem ihn die Leute beim Zocken zugucken können. Sein Fokus liegt dabei auf Online-Casinos, die oft in Deutschland keine Lizenz besitzen, auf Zypern oder Malta aber ihren Hauptsitz haben.

Dennoch soll die Musik soll nicht zu kurz kommen. Eine Karriereende ist nicht geplant, beteuert der Rapper.