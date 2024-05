Fler trauert um seine Mutter und postet altes Foto: "Eine Hoffnung bleibt mir noch"

Rapper Fler (42) macht aktuell eine schwere Zeit durch. © Paul Zinken/dpa

Bereits vor einigen Tagen gab der Ex-Aggro-Berliner den Tod seiner Mutter bekannt. Mit dem am Donnerstag veröffentlichten Foto gab Fler nun einen ungewohnt privaten Einblick in seine Vergangenheit.

Datiert ist die Aufnahme auf den 24. Dezember 1996. An Heiligabend steht der damals 14-jährige Fler in vertrauter Pose neben seiner Mama, die in die Kamera lächelt.

"Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest: Die Güte des HERRN hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu!", zitierte der 42-Jährige dazu aus den Klageliedern der Bibel.

Das Verhältnis zu seinen Eltern und die Mutter-Sohn-Beziehung waren für Fler lange nicht ungetrübt. Einen Teil seiner Jugend verbrachte der Rapper in einem Heim und in psychiatrischer Behandlung, wie er in Songs wie "Schwer erziehbar" aus dem Jahr 2010 thematisiert.