Fler will mit Malle-Hit durchstarten: Knossi ist dabei

Berlin - Da bahnt sich eine ungewöhnliche Collabo an! Rapper Fler (42) will mit Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38) die Party-Hochburg Mallorca erobern. Eine erste Kostprobe des gemeinsamen Songs gibt es schon.

Geboren wurde die Idee in einem Twitch-Stream von Knossi, in dem Fler per Telefon zugeschaltet war. "Kannst du dir auch vorstellen, mit mir im Megapark ...?", fragte der selbst ernannte "König des Internets" seinen Gast.

Entertainer Knossi (38) ist bereits eine feste Größe in Mallorcas Schlagerdiscos. © Rolf Vennenbernd/dpa

Den richtigen Partner für sein Projekt Malle-Hit hätte der Hip-Hopper in Knossi in jedem Fall. Seit seinem ersten Auftritt in der Kultdisco "Megapark" im Mai 2022 hat sich der passionierte Kronenträger mittlerweile als Partyschlagersänger auf der Baleareninsel etabliert.

Knossi war ganz begeistert: "Was meinst du, was da abgeht? Das wäre schon krass." Der gelernte Bürokaufmann überredete den Gangster-Rapper sogar dazu, gleich die ganze Mallorca-Saison als Duo aufzutreten, anstatt nur einen Tag lang "Party" zu machen.

Fler scheint es weiterhin ernst zu sein mit dem Plan, es wie seine Berliner Rap-Kollegen von den Atzen auch auf der Lieblingsinsel der Deutschen zu schaffen. Gerade erst veröffentlichte der Erzfeind von Bushido (46) auf Instagram einen kleinen Vorgeschmack auf die Zusammenarbeit mit Knossi.

Beat und die Melodie im Refrain sind angelehnt an den Falco-Hit "Rock Me Amadeus", nur dass Fler in seiner Version "An die Playa" will. Auf dem besten Weg dorthin ist der frühere Aggro-Berliner schon mal.