"Komm zurück in die Realität": Fler findet Absturz von Fitness-Guru Julian Zietlow zum Totlachen

Berlin - Die Sorge um Julian Zietlow (38) ist groß: Der Fitness-Influencer ist anscheinend in Thailand in die Fänge einer Sekte geraten , auch Drogen sollen im Spiel sein. Nur einer lacht sich ins Fäustchen: Rapper Fler (41, "Deutscha Badboy").

Früher Freunde und Geschäftspartner, heute Erzfeinde: Julian Zietlow (38, l.) und Fler (41). © Screenshot/Instagram/julianzietlow, Screenshot/Instagram/fler (Bildmontage)

Immer wieder stichelte Fler in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien gegen Zietlow. So teilte er auf Instagram einen Bericht über den Absturz des früheren Fitness-Gurus und kommentierte: "Ich liebe, wie das Leben so spielt." Ein lachender Smiley signalisierte, dass der Rapper die tragische Geschichte offenbar urkomisch findet.

Neben einem anderen Bild schrieb der Maskulin-CEO: "Hätte ich gewusst das der Stress dich so in den Wahnsinn treibt, hätte ich dich links liegen lassen. Komm zurück in die Realität…ich helf Dir gerne auch wenn du ein schwacher falscher Mensch geworden bist." [Anm. d. Red.: Rechtschreibung übernommen]

In einem weiteren Clip ist Julian Zietlow auf einer Terrasse vor tropischer Kulisse beim Tanz mit einer unbekannten Frau zu sehen. Dass es sich dabei nicht um dessen Frau Alina Schulte im Hoff (36) handelt, mit der Zietlow zwei Kinder hat, war für Fler natürlich ein gefundenes Fressen.

"Alina sollte langsam mal was machen…Ehrenlos! In diesem Moment sitzt Alina mit den Kindern alleine Zuhause!?", empörte sich der 41-Jährige.



Doch was steckt hinter den harten Worten und persönlichen Angriff? Bekannt ist, dass den Musiker und den Influencer eine lange gemeinsame Geschichte verbindet. So war Zietlow in der Zeit, in der er sein Fitness-Imperium aufbaute, für eine Weile auch als Personal-Trainer von Fler tätig.