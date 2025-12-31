Florian Silbereisen lässt es krachen: "Diese Party wird XXXXXXL"
München - Live aus dem BMW-Park in München feiert Florian Silbereisen (44) beim "Silvester-Schlagerbooom 2026" mit zahlreichen prominenten Gästen ins neue Jahr.
"Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant", verrät Silbereisen. Doch weil die Show im vorigen Jahr so gut ankam, gibt es nun eine Fortsetzung.
Seit Monaten laufen die Vorbereitungen: Zu Silvester verwandelt sich die Basketballarena des FC Bayern in ein "glitzerndes Wunderlichtermeer", so die Veranstalter.
"Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe - selbstverständlich wieder live! Mit vielen tollen Gästen und Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern", fiebert Silbereisen auf das Schlager-Spektakel hin.
Eingeladen sind unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Howard Carpendale, Pietro Basile, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Andy Borg und viele mehr.
Mit Roland Kaiser und weiteren Schlagerstars: Florian Silbereisen präsentiert Silvester-Show
"Um Mitternacht schalten wir live nach Berlin, zum großen Silvester-Feuerwerk. Danach wird dann in München, im Ersten, im ORF und im SRF live weitergefeiert", erklärt Silbereisen den Plan. "Ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL", so der Moderator.
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!" läuft am 31. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten, im ORF und im SRF.
Titelfoto: Jürgens TV/Beckmann