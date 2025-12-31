Florian Silbereisen lässt es krachen: "Diese Party wird XXXXXXL"

München - Live aus dem BMW-Park in München feiert Florian Silbereisen (44) beim "Silvester-Schlagerbooom 2026" mit zahlreichen prominenten Gästen ins neue Jahr.

Florian Silbereisen (44) feiert mit den Zuschauern ins Jahr 2026 hinein. © Jürgens TV/Beckmann

"Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant", verrät Silbereisen. Doch weil die Show im vorigen Jahr so gut ankam, gibt es nun eine Fortsetzung.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen: Zu Silvester verwandelt sich die Basketballarena des FC Bayern in ein "glitzerndes Wunderlichtermeer", so die Veranstalter.

"Ich freue mich auf diese einmalige Zugabe - selbstverständlich wieder live! Mit vielen tollen Gästen und Schlagern zum Mitsingen und Mitfeiern", fiebert Silbereisen auf das Schlager-Spektakel hin.

Eingeladen sind unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Howard Carpendale, Pietro Basile, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Andy Borg und viele mehr.