Geburtstags-Foto macht fassungslos: So sah die "Katzenfrau" früher aus!

New York (USA) - Es ist jedem selbst überlassen, welche Veränderungen er an seinem Körper vornimmt. Doch was Jocelyn Wildenstein (84) mit ihrem Gesicht angestellt hat, sorgt für viele Kontroversen und brachte ihr den mehr oder weniger nett gemeinten Spitznamen "Katzenfrau" ein. Noch deutlicher wird ihre heftige Transformation durch ein Foto aus vergangenen Tagen, das die gebürtige Schweizerin jetzt veröffentlichte.