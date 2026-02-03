"Lebende Leiche": RTL-Moderatorin Lierhaus nach Koma-Kampf wie Monster begafft

Köln - Monica Lierhaus (55) war das Aushängeschild der ARD-"Sportschau". Doch von jetzt auf gleich wurde sie aus ihrem gewohnten Leben gerissen.

Bei einer Hirn-Operation bei Monica Lierhaus (55) kam es zu Problemen. © Hannes P Albert/dpa

"Ich konnte gar nichts, ich war wie eine lebende Leiche", erklärt sie im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens" gegenüber dem Nationalspieler.

Der Grund dafür: Eine Operation im Januar 2009, bei der ein Aneurysma im Gehirn der Sportjournalistin entfernt werden sollte.

Allerdings sei es zu Problemen bei dem Eingriff gekommen, in deren Folge es schwere Hirnblutungen gab. Im Anschluss an die Operation musste sie für vier Monate in ein künstliches Koma versetzt werden.

"Man fühlt sich erst mal gefangen in einem Körper, der nicht mehr funktioniert", gesteht die 55-Jährige, deren Angehörigen damals von den Ärzten mitgeteilt worden sei, dass sie sich schon mal von ihr verabschieden sollen.

Doch die Moderatorin kämpfte sich zurück ins Leben. "Ich konnte nichts", so Lierhaus, die vor vielen Herausforderungen gestanden habe. "Es war ganz fürchterlich. Ich bin angeglotzt worden, als ob ich ein Monster wäre. Es war eine Katastrophe, wirklich schlimm", macht die 55-Jährige klar.