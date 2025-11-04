Lauter Ruf nach Vier-Tage-Woche: TV-Star rechnet mit Arbeitsmoral junger Leute ab

Köln - Frank Thelen (50) platzt der Kragen! Mit deutlichen Worten hat sich der " Die Höhle der Löwen "-Star jetzt über die Arbeitsmoral der Generation Z ausgelassen.

Unternehmer und TV-Star Frank Thelen (50) übt herbe Kritik an der Generation Z. © Marcus Brandt/dpa

Auslöser für den Wutausbruch ist ein TikTok-Video von Influencer Julian Kamps. Der 24-Jährige hatte auf seinem Kanal knallhart mit der 40-Stunden-Woche abgerechnet - und das nach nur drei Wochen in seinem neuem "Nine-to-five-Job".

Gegenüber seiner Community erklärte er: "Ich muss auf jeden Fall mal meine Stunden reduzieren. 100 Prozent geht gar nicht! Hört sich jetzt vielleicht auch mega GenZ an, aber was soll das?"

Für seine Aussagen erntete das Model jede Menge Hass, der Großteil der Kommentare sei aber positiv gewesen, wie Kamps betonte. "4-Tage-Woche wäre ein Traum" oder "Nie wieder 5 Tage. Lebensqualität vor Einkommen", heißt es da etwa.

Genau diese Sätze stoßen Thelen ganz übel auf. Im Interview mit RTL spricht der Investor deshalb Klartext und warnt vor den wirtschaftlichen Folgen für die Bundesrepublik Deutschland.

"Wenn wir sagen, wir arbeiten nur noch vier Tage die Woche, wenn wir sagen, es ist ein Problem, dass man arbeitet und hat keine Freude mehr daran, was zu erschaffen, dann werden wir abgehängt", stellt der 50-Jährige klar.