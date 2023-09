Frank Zander erleichtert: Weihnachtsfest für Bedürftige kehrt nach Hause zurück

Berlin - Endlich zu Hause! Frank Zander (81, "Oh Susi") veranstaltet sein jährliches Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige wieder im Hotel Estrel in Berlin-Neukölln.

Frank Zander (81) verteilte in den vergangenen drei Jahren in der Vorweihnachtszeit Essen in einem Foodtruck der Caritas. © Christophe Gateau/dpa

Seit 1995 kümmert sich der Entertainer zur besinnlichen Jahreszeit verstärkt um alle, mit denen es das Leben nicht gut meinte.

Wegen der Corona-Zwangspause fand in der Vorweihnachtszeit das Essen aber in den vergangenen drei Jahren mit bis zu 150 Mahlzeiten täglich in Foodtrucks der Caritas statt.

Damit ist nun Schluss. Zander wird aus vollem Herzen die im Leben abgehängten Menschen in der alten Lokalität beschenken.

"Jetzt hat das Hotel wieder seine Zusage gegeben. Am 22. Dezember kann ich zusammen mit meinem Sohn Marcus, vielen Helfern und Sponsoren wieder arme Menschen für ein paar Stunden glücklich machen", verriet das Berliner Urgestein der "Bild".

Ein weiteres Schmankerl: Die Berlin Blue Man Group habe zudem aktuell zugesagt, plauderte Zander weiter aus.