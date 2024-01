Frau (†45) von Musik-Star James Morrison tot aufgefunden!

Whitminster - Für Sänger James Morrison (39) bricht eine Welt zusammen: Seine Frau wurde am Freitag tot im gemeinsamen Haus in Großbritannien aufgefunden.

Die Britin betrieb in dem Dorf, in dem die Familie lebte, das Café "Cotswold Sandwich Boxmit" sowie ein Catering-Unternehmen.

Morrison hatte Catchpole in der Vergangenheit als seine "Heldin" und ihre Beziehung als "kleines Märchen" bezeichnet.

Eine Quelle sagte gegenüber der Daily Mail , dass Morrison "am Boden zerstört" sei. Der Künstler und die 45-Jährige waren bereits seit ihrem 17. Lebensjahr zusammen, teilen die beiden Töchter Elise (15) und Ada (5).

Wie britische Medien berichten, wurde Gill Catchpole (†45) bereits am Freitag tot im Haus des Paares in Whitminster, etwa 180 Kilometer westlich von London, gefunden.

James Morrison (39) und seine Gill (†45): Über 20 Jahre ein Paar und plötzlich ist alles vorbei. © Facebook/Gill Catchpole

Ein Freund der Familie sagte der britischen Sun, dass die Polizei nach ersten Ermittlungen keine verdächtigen Umstände im Zusammenhang mit Catchpoles Tod vermutet. Die Unternehmerin starb demnach offenbar eines natürlichen Todes.

"James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt. Er reißt sich für die Mädchen zusammen, hat aber darum gebeten, dass die Familie alleingelassen wird, um in Ruhe trauern zu können", so der Bekannte.



Ein Anwohner fügte hinzu, dass das Dorf nach der Tragödie unter "völligem Schock" stehe. "Gill war eine wunderbare Frau und sie waren eine wunderschöne Familie", heißt es weiter.