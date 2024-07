Frauke Ludowig im Baywatch-Style: Heiße Fotos im Badeanzug lassen Fans ausflippen!

Malibu (USA) - Frauke Ludowig (60) lässt Pamela Anderson (57) vergessen! Auf ihren jüngsten Urlaubsfotos zeigt die RTL-Moderatorin stolz ihren Traumbody am Strand. Eine Promi -Kollegin reagiert sofort.

RTL-Ikone Frauke Ludowig ist auch mit 60 Jahren noch immer topfit. © Bildmontage: Instagram/fraukeludowig_official (Screenshots)

Dass die "Exclusiv"-Moderatorin zu Beginn des Jahres ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, ist ihr wahrlich nicht anzusehen. Frauke ist durchtrainiert und topfit. Aktuell genießt sie am Strand von Malibu in Kalifornien eine Auszeit vom beruflichen Alltag.

Auf Instagram gewährte die Kult-Blondine ihren Fans zuletzt immer wieder exklusive Einblicke in ihren Familienurlaub. Eine neue Fotostrecke ließ die Follower der RTL-Ikone jetzt völlig ausflippen.

Die Schnappschüsse zeigen, wie Frauke in einem tief ausgeschnittenen Chanel-Badeanzug bei strahlendem Sonnenschein die malerische Küste in Malibu entlang joggt und lässig an der Reling einer der berühmt-berüchtigten Strandhütten posiert.

Wer hier nicht unweigerlich an die heißen Rettungsschwimmer von Baywatch denkt, hat in den 1990er-Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Fernsehgerät besessen.

"Das neue Bond-Girl" oder "Baywatch reloaded", schwärmen die Fans in den Kommentaren.