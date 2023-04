"Freitag der 13."-Star Carol Locatell im Alter von 82 Jahren verstorben

Sie wurde als die unnachgiebige "Horror Mum" Ethel Hubbard in dem Film "Freitag der 13." berühmt. Nun verstarb die US-Schauspielerin Carol Locatell.

Von Emma Schwarze

Los Angeles - Sie wurde in den 80ern als die unnachgiebige, maulfaule "Horror Mum" Ethel Hubbard im fünften Teil der Film-Reihe "Freitag der 13." berühmt. Nun verstarb die US-Schauspielerin Carol Locatell im Alter von 82 Jahren.

Carol Locatell (†82) ließ sich - ob mit Kollegen oder Freunden - oft mit einem ihrer Markenzeichen ablichten: Ihrem trotzigen Mittelfinger! © Bildmontage: Facebook/Ron Sloan Ihr langjähriger Agent, Peter Strain, teilte im Namen der Locatell Familie eine Erklärung mit Entertainment Weekly. Demnach starb die Schauspielerin bereits am 11. April nach einem langen Krebsleiden. "Carol Locatell ist letzte Woche an Krebs verstorben", schrieb er. "Sie war eine wunderbar vielseitige Schauspielerin, deren Karriere sich über Jahrzehnte am Broadway, in Spielfilmen und im Fernsehen erstreckte. Sie war umgeben von ihrem langjährigen Ehemann und engen Freunden." Promis & Stars Sex bei "Kampf der Realitystars"? Eva Benetatou und Paul Janke unter Verdacht, Ex-Verlobter reagiert sofort Locatells Ehemann, Gregory Prestopino, sagte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass seine Frau am 11. April im gemeinsamen Haus in Sherman Oaks im US-Bundesstaat Kalifornien verstarb. Ron Sloan, der Locatells Sohn "Junior" in dem Horrorfilm spielte, trauerte am Montag in einem rührenden Facebook-Posting um seinen Co-Star. "Liebe Freunde, Fans und die Horror-Familie, mit großer Traurigkeit muss ich mitteilen, dass meine Mutter aus Freitag der 13. Teil 5, (Ethel Hubbard) Carol Locatell, verstorben ist", schrieb Sloan. "Sie hat viele Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Die längste Zeit dachte ich, dass sie dem Krebs in den Arsch treten würde, denn sie war wirklich eine zähe Frau."

Co-Star Ron Sloan teilt rührenden Beitrag auf Facebook

Carol Locatell in "Freitag der 13.": Ihre besten Momente als Ethel Hubbard!

In der Rolle der Ethel Hubbard begeisterte sie das Publikum in dem Film von 1985 als ungehobelte, schrotflintenschwingende und Eintopf kochende Mutter, die in der Nähe des Pinehurst Halfway House wohnt.

Das sind einige ihrer besten und komischsten Momente!

Freunde und Fans trauern um Carol Locatell: "wunderbare, brillante Schauspielerin"

Carol Locatell wurde von Fans, Familie und Freunden gleichermaßen geliebt und verehrt. (Archivbild) © imago/Everett Collection "Wir waren nicht nur gute Freunde, wir waren eine Familie", fuhr Schauspieler Ron Sloan in seinem Beitrag fort. "Diejenigen von uns, die das Glück haben, in Horrorfilmen mitzuspielen, kennen die Bedeutung der Horrorfamilie. Das ist wirklich eine Lebenserfahrung für mich, und ich bin so stolz darauf, dass Carol Locatell ihr Privatleben mit ihrem Mann Greg und meiner Frau Lisa teilt." "Von Lachen bis zu Tränen, ich war wirklich gesegnet, mit dieser wunderbaren, brillanten Schauspielerin/Mutter zu arbeiten", so Sloan. Ihr "Seemannsmund" werde bei der nächsten Convention "wirklich vermisst werden". Promis & Stars "Guten Morgen Deutschland"-Star ist schwanger! Daniela Katzenberger reagiert direkt Er forderte alle Fans zudem dazu auf, "gerne eure Bilder und Erinnerungen an Carol posten, um ihr Leben zu feiern. Dann schloss er mit: "Viel Segen und #F--K CANCER!" Die 1940 geborene Locatell gab ihr Schauspieldebüt 1967 in einer Folge der beliebten US-Sitcom "The Flying Nun" und schaffte sechs Jahre später den Sprung auf die große Leinwand als Priscilla in dem Actionfilm "Coffy" von 1973.