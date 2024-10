Freizeitpark gemietet! Weltgrößter YouTuber legt Belantis lahm

Vergangene Woche machte der schrille Internet-Zirkus in Sachsen Station. "MrBeast" hatte für einen Tag den kompletten Freizeitpark Belantis gemietet. Eingeladen waren Fans, die bei einem Gewinnspiel zu seiner gerade auf dem deutschen Markt eingeführten "Feastables"-Schokolade gewonnen hatten.

Was mit Gaming-Videos begann, ist heute eine Kunterbuntwelt aus Streichen (Pranks), Blödeleien und irren Spielshows, bei denen seine Fans um hohe Geld-Gewinne oder Luxusautos wetteifern.

Mit ihnen feierte Donaldson einen kunterbunten "Kindergeburtstag". Mit dabei war der Kleingarten-YouTuber Maik Eggers.

"Wir durften mit allen Achterbahnen fahren, so oft wir wollten, und konnten uns an allen Ständen den Bauch vollschlagen", schwärmte der Kölner hernach auf seinem eigenen YouTube-Kanal ("Like Maik").

Was den Multimillionär der ganze Spaß gekostet hat, das soll geheim bleiben. Auf Kundenwunsch könne man sich nicht zu dem Event äußern, erklärte Belantis-Sprecherin Winnie Vorsatz auf Anfrage.

Prinzipiell könne aber jedermann den kompletten Freizeitpark oder Teilbereiche davon mieten.