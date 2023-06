Vater verhaftet, Millionenstrafe: Es läuft nicht bei Neymar!

Rio de Janeiro (Brasilien) - Im Leben dieses Mannes läuft im Moment offenbar alles schief! Neymar (31), brasilianischer Fußballstar von Paris Saint-Germain, fällt nicht nur seit Monaten verletzt aus, sondern hat nun auch rechtlichen Ärger am Hals.

Für diese Verstöße wird Neymar vermutlich rund fünf Millionen Real zahlen müssen, was umgerechnet knapp unter einer Million Euro entspricht. Zudem wurden die Bauarbeiten untersagt.

Konkret bedeutet das: Bei Neymars Bauprojekt wurde ein künstlicher See angelegt, für den ein Fluss umgeleitet und Wasser ohne Genehmigung entnommen sowie Abholzung und Abbruch von Felsen betrieben wurde, wie das brasilianische Portal uol berichtete.

Neymar hat gerade einen echten Negativlauf. © NELSON ALMEIDA / AFP

Zwar wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, die Erfahrung dürfte aber dennoch erschreckend gewesen sein. Zudem wollen die Behörden weitere Ermittlungen zu der Situation rund um das Grundstück des Fußballers in die Wege leiten.

Die rechtlichen Probleme fügen sich nahtlos ein in weitere private Baustellen im Leben des Superstars. Dabei ist es gerade die Zeit, die durch die Schwangerschaft von Freundin Bruna Biancardi (29) eigentlich glücklich verlaufen sollte.

Erst vor wenigen Tagen kam ans Licht, dass Neymar und Biancardi offenbar eine Art "Seitensprung-Vereinbarung" haben, die besagt, dass der PSG-Star mit anderen Frauen schlafen dürfe, solange er diese nicht auf den Mund küsse, ein Kondom verwende und keinen Escort-Service in Anspruch nehme.

Doch nachdem der Deal des Paares an die Öffentlichkeit gelangt war, scheint der Hausfrieden getrübt: In einer langen Entschuldigung auf Instagram flehte der Ballkünstler seine Angebetete an, ihm zu vergeben und mit ihm zusammenzubleiben.

Für Neymar bleibt also nur zu hoffen, dass es in Zukunft sowohl im Privat- als auch im Berufsleben wieder bergauf geht.