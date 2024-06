Freundin blutig geschlagen? Krasse Gewalt-Vorwürfe gegen Ex-Dschungelcamper

Frankfurt am Main - Es sind heftige Vorwürfe die derzeit gegen Ex-Dschungelcamper Domenico de Cicco (41) im Raum stehen. Seine mittlerweile Ex-Partnerin, Influencerin Laura Muriale (27), behauptet, von ihm attackiert und blutig geschlagen worden zu sein.

Hat Reality-TV-Teilnehmer Domenico de Cicco (41) seine Ex, Influencerin Laura Muriale (27) mit Schlägen malträtiert? © Montage: Instagram/lauryvalentino, Henning Kaiser/DPA

Von dem Zwischenfall, von dem Laura sogar befürchtete, dass er sie das Leben kosten könnte, berichtete die junge Frau nun gegenüber RTL im Interview. Nur wenige Tage, nachdem das damalige Paar Ende Mai noch zu Gast bei einer Sommerparty bei Drag-Queen Olivia Jones (54) in Hamburg zu Gast war, soll es am 1. Juni zu dem verhängnisvollen Angriff gekommen sein.

"Domenico ist auf mich losgegangen, als ich erneut herausgefunden habe, dass er mich hintergangen hat", schilderte Laura sichtlich mitgenommen gegenüber dem Kölner Sender. Als sie ihn mit den Vorwürfen konfrontierte, soll er in der Folge aus der Haut gefahren und kurz darauf handgreiflich geworden sein.

Hierbei habe er auf die 27-Jährige eingeschlagen und ihr sogar in die Nase gebissen. In einem von ihr selbst gefilmten Video, welches auf Instagram kursiert, ist unter anderem zu sehen, wie Domenico auf seine Ex-Freundin losgeht. Nach einem kurzen Cut ist zu sehen, wie sie mit blutverschmiertem Gesicht in die Kamera spricht.

Ob die genannte Aufnahme den Vorfall vom 1. Juni dokumentierte, ist unklar. Der 41-jährige Reality-Darsteller, gegen den aktuell wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, äußerte sich derweil selbst nicht zu den Vorwürfen.

Über seinen Anwalt ließ er jedoch verlauten, dass sich die Geschichte vollends anders abgespielt habe. So habe Laura aufgrund von Fotos von Domenicos Tochter, die ihm seine Ex-Freundin und Mutter des Kindes zugesendet habe, vollends überreagiert und ihrerseits den 41-Jährigen geschlagen und gebissen.