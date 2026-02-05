Nächstes Liebes-Update: So steht es um Hottie-Landwirt Friedrich und seine Laura
Willingen (Nordrhein-Westfalen) - Für die einen sind sie DAS Traumpaar der abgelaufenen "Bauer sucht Frau"-Staffel, für andere bilden die beiden bloß eine Zweckgemeinschaft, um die neugewonnene Aufmerksamkeit für eine Instagram-Karriere zu nutzen: Gemeint sind Friedrich (29) und Laura (26)!
Doch jetzt hat der Hottie-Landwirt mit einer Geste für große Begeisterung bei seiner Ex-Hofdame gesorgt.
Die 26-Jährige zeigt in ihrer Story nämlich sich und Friedrich, wie sie in einem Festzelt feiern. Im Hintergrund läuft der Partysong "Gimme! Gimme! Gimme!" von ABBA. Voller Freude wippt die Lehrerin mit, während ihr Liebster gelangweilt danebensteht. Als sie den Schwenk zu ihm rüber macht, kann er sich ein Lächeln aber nicht verkneifen.
"Dass ich Friedrich Dieckmann in dieses Zelt bekommen habe, war auf jeden Fall der größte Liebesbeweis", schwärmt Laura.
Dann ist zu sehen, wie die beiden Turteltauben Hand in Hand den Moment genießen.
"Schön war's", lässt die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin ihre Anhänger bei Instagram noch wissen.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar besucht Sport-Highlight
Gemeinsam hat das Paar ein romantisches Wochenende verbracht, aber nicht irgendwo, sondern in Willingen.
Neben einer Fahrradtour stand auch ein Ausflug zu einem der größten Sport-Events in Deutschland auf dem Programm. "So, Lauri und ich sind jetzt zu Fuß auf dem Weg zum Skisprung-Weltcup in Willingen", verrät der Hottie-Bauer in seiner Instagram-Story.
Zuvor sei der Spargelbauer auch schon beim Skifliegen in Oberstdorf gewesen, doch jetzt wolle er das Highlight unbedingt mit Laura genießen.
"Die Stimmung ist schon mal gut", freut sich der Landwirt aus Nordrhein-Westfalen und gibt dazu noch ein paar Einblicke in das Publikum.
Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar genießt jede Sekunde miteinander. Zuletzt machten die beiden auch schon einen romantischen Liebesurlaub zwischen Bergen und Winterlandschaft in der Schweiz.
Titelfoto: RTL