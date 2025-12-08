Friseur-Influencer muss enttäuschen: Manche Menschen werden nie lange Haare haben

Hamburg - Haar-Experte Dejan Garz (30) klärt in seinem neuesten Instagram-Video, wieso nicht jeder Mensch eine maximale Haarlänge hat.

Dejan Garz (30) erklärte anhand eines Videos, wieso nicht jeder Mensch extrem lange Haare haben kann. © Screenshot Instagram/Dejangarz

Während er einen Clip zeigt, auf dem eine Frau ihre sehr langen und offensichtlich gepflegten Haare präsentiert, ergreift der gelernte Friseurmeister das Wort, um aufzuklären.

"Lasst euch gesagt sein: Keine Pflege der Welt wird euch solche Haare bringen", so seine klaren Worte.

Der Grund: Die Genetik. So habe jeder Mensch eine individuelle, genetische Haarlänge, die die maximale Länge bestimmt. "Unsere Haare befinden sich immer in drei Phasen, die ausschlaggebend dafür sind, wie lang deine Haare werden."

So beschreibt er die Phasen: Wachstumsphase, die Pause und Ausfallphase. "Der ganze Kopf befindet sich immer in einem Zyklus [...]". Das heißt, während das eine Haar sich in der Wachstumsphase befindet, macht das andere gerade Pause und wiederum ein anderes fällt demnächst aus, so Garz.