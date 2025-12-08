Friseur-Influencer muss enttäuschen: Manche Menschen werden nie lange Haare haben
Hamburg - Haar-Experte Dejan Garz (30) klärt in seinem neuesten Instagram-Video, wieso nicht jeder Mensch eine maximale Haarlänge hat.
Während er einen Clip zeigt, auf dem eine Frau ihre sehr langen und offensichtlich gepflegten Haare präsentiert, ergreift der gelernte Friseurmeister das Wort, um aufzuklären.
"Lasst euch gesagt sein: Keine Pflege der Welt wird euch solche Haare bringen", so seine klaren Worte.
Der Grund: Die Genetik. So habe jeder Mensch eine individuelle, genetische Haarlänge, die die maximale Länge bestimmt. "Unsere Haare befinden sich immer in drei Phasen, die ausschlaggebend dafür sind, wie lang deine Haare werden."
So beschreibt er die Phasen: Wachstumsphase, die Pause und Ausfallphase. "Der ganze Kopf befindet sich immer in einem Zyklus [...]". Das heißt, während das eine Haar sich in der Wachstumsphase befindet, macht das andere gerade Pause und wiederum ein anderes fällt demnächst aus, so Garz.
Dejan Garz klärt auf: Das steckt hinter langen Haaren
Menschen mit langen Haaren haben "krass Glück"
Und der entscheidende Punkt: Die verschiedenen Phasen fallen bei Menschen ganz unterschiedlich aus.
Menschen aus dem asiatischen Raum hätten beispielsweise Wachstumsphase von acht bis zu zehn Jahren. Dann gebe es aber auch Personen, "deren Phase ist nur zwei bis drei Jahre lang", erklärte der Influencer.
Genau die seien es, deren Haare oft nicht viel länger werden könnten, ergänzte er und zeigte mit den Händen knapp unter seinen Brustbereich.
Natürlich könne gute Haarpflege dafür sorgen, das natürlich Haarwachstum zu fördern, "aber solche Videos - das ist keine Standardlänge. Solche Personen haben einfach eine krasse Genetik und krass viel Glück."
Am schlimmsten findet der Haar-Experte es dann aber, wenn genau die Personen, die mit solch einer Haarpracht gesegnet sind, Produkte für Haarwachstum bewerben. "Diese Leute haben einfach gute Haare von Natur aus und das sollte uns allen einmal bewusst sein!"
Titelfoto: Screenshot Instagram/Dejangarz