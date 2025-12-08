Nase voll von der Film-Industrie: Kristen Stewart möchte keinen weiteren Dollar mehr

New York - Die Schauspielerin Kristen Stewart (35) hat in einem Interview angekündigt, ihre nächste Rolle ohne Gage drehen zu wollen. "Der nächste Film, den ich machen möchte: Ich möchte ihn umsonst machen, ich möchte keinen Dollar verdienen, ich möchte, dass er ein Riesenerfolg wird", sagte sie in einem Interview mit " New York Times ".

In bereits mehr als 50 Filmen spielte Kristen Stewart (35) mit. © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die "Twilight"-Berühmtheit erklärte im Gespräch, dass die Film-Industrie es zu schwierig mache, weitere Projekte zu drehen, die keine Blockbuster oder bewährte Formeln seien.

"Wenn du etwas umsonst machst und eine kleine Zahl an Menschen erreichst, das ist genug für mich. Wenn jemand sagt 'Oh wow, das hat mich verändert' - Das wäre ein Erfolg", erklärte die 35-Jährige.

Aber gleichzeitig könne sie sich auch vorstellen, ein großes Publikum zu erreichen. "Wenn die Leute den Mut hätten, einer Person die Führung zu überlassen, und diese Person tatsächlich finanziert, unterstützt und an sie geglaubt würde - dann würden die Leute wieder ins Kino gehen", stellte Stewart klar.