Peggy Jerofke schlüpfrig ehrlich: Das hält sie von Nacktfotos im Playboy
Cala Rajada (Mallorca) - Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen wird TV-Auswanderin Peggy Jerofke (48) auf einmal mit einer ganz brisanten Frage konfrontiert. Macht sich die Familienmama bald etwa nackig?
Mit dieser Frage hat sich die Familienmama in einer Fragerunde auf Instagram herumschlagen müssen.
Ein unbekannter User wollte nämlich von der Gastronomin wissen, ob sie sich vorstellen könne, eines Tages im Männermagazin "Playboy" zu landen.
Statt klarer Absage könne sich der "Goodbye Deutschland"-Star aber tatsächlich vorstellen, einmal vor die Kamera zu treten. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, teilt sie mit.
"Dass ich entscheiden kann, was gezeigt wird und was nicht", stellt die 48-Jährige klar.
Heißt im Klartext: Allzu freizügig wolle sie sich offenbar nicht zeigen. "Ich müsste mich zu dem Zeitpunkt körperlich fit fühlen, dass ich mit mir selbst zufrieden bin."
Peggy Jerofke kann sich Playboy-Shooting vorstellen
Sollte sich Peggy irgendwann für den Schritt entscheiden, wäre sie bereits die dritte deutsche Wahl-Mallorquinerin auf dem Cover des Magazins.
Bereits in diesem Jahr hatten sich auch schon Daniela "Danni" Büchner (47) und Sängerin und DSDS-Jurorin Isi Glück (34) ausgezogen. Bis es aber so weit ist, steht für Peggy aber erstmal ein anderes Ereignis an - ihre Traumhochzeit mit Steff Jerkel (55).
Die soll am 26. Juni auf Mallorca stattfinden, teilte sie bereits vor mehreren Wochen auf Insta mit. Auch der Start der neuen Saison im "Tikibeach" dürfte ihr zum Start ins neue Jahr einiges abverlangen. "Wir müssen unbedingt neue und stärkere Klimaanlagen einbauen und Sachen modifizieren", antwortete sie auf die Nachfrage eines Users.
Das Playboy-Shooting rückt damit extrem in den Hintergrund. Grundsätzlich ausschließen wolle es die Mama von Tochter Josephine aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke