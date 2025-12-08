Peggy Jerofke schlüpfrig ehrlich: Das hält sie von Nacktfotos im Playboy

Cala Rajada (Mallorca) - Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen wird TV -Auswanderin Peggy Jerofke (48) auf einmal mit einer ganz brisanten Frage konfrontiert. Macht sich die Familienmama bald etwa nackig?

Lässt Peggy Jerofke 2026 im Playboy die Hüllen fallen? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Mit dieser Frage hat sich die Familienmama in einer Fragerunde auf Instagram herumschlagen müssen.

Ein unbekannter User wollte nämlich von der Gastronomin wissen, ob sie sich vorstellen könne, eines Tages im Männermagazin "Playboy" zu landen.

Statt klarer Absage könne sich der "Goodbye Deutschland"-Star aber tatsächlich vorstellen, einmal vor die Kamera zu treten. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, teilt sie mit.

"Dass ich entscheiden kann, was gezeigt wird und was nicht", stellt die 48-Jährige klar.

Heißt im Klartext: Allzu freizügig wolle sie sich offenbar nicht zeigen. "Ich müsste mich zu dem Zeitpunkt körperlich fit fühlen, dass ich mit mir selbst zufrieden bin."