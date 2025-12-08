"Wissen sie überhaupt, was sie sich da in den Körper jagen?": Kate Winslet entsetzt über Schönheitswahn

Los Angeles - Schauspielerin Kate Winslet (50) sprach i n einem Interview mit " Sunday Times " erstmals offen über den massenhaften Konsum der Abnehmspritze und der ästhetischen Eingriffe in Hollywood . Mit kritischer Haltung blickt die "Titanic"-Darstellerin auf die aktuellen Schönheitsideale.

Anlässlich ihres neuen Filmes "Goodbye June", welcher im Dezember auf Netflix erscheint, posiert Kate Winslet (50) vor den Fotografen. © JUSTIN TALLIS / AFP

Die Britin zeigte sich über den Trend von Ozempic & Co. entsetzt. Das Medikament, welches zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, scheint vor allem für Stars auf dem roten Teppich ein echtes Wundermittel zu sein. So erschlankten beispielsweise Sharon Osbourne (73) oder Robbie Williams (51) in kürzester Zeit.

"Wenn das Selbstwertgefühl so sehr vom äußeren Erscheinungsbild abhängt, ist das beängstigend", sagte die Oscarpreisträgerin im Interview.

"Wissen sie überhaupt, was sie sich da in den Körper jagen?", kritisierte die 50-Jährige das Schönheitsgeschäft der Promis. Sie fügte hinzu: "Die Missachtung der eigenen Gesundheit ist furchteinflößend. Es ist ein verdammtes Chaos da draußen."

Neben Abnehmmitteln äußerte sich Winslet auch Bedenken gegenüber der wachsenden Normalisierung von Botox und Fillern. "Es macht mich traurig, dass junge Frauen keine Vorstellung mehr davon haben, was wahre Schönheit ist", kritisierte die Schauspielerin.