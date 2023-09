Eklat bei 7 vs. Wild: Jetzt äußert sich Fritz Meinecke zum Kieling-Rausschmiss

Magdeburg - 7 vs. Wild machte kurzen Prozess - nach einer "Grenzüberschreitung" wurde Andreas Kieling (63) aus der Sendung geschmissen . Nun äußert sich Fritz Meinecke (34) selbst zu dem Sachverhalt.

Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) äußerte sich nun auf Youtube zu der Entscheidung, einen Teilnehmer von 7 vs. Wild rauszuschmeißen. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Am späten Dienstagabend gab das Team von 7 vs. Wild die überraschenden Neuigkeiten bekannt, dass der Dokufilmer Andreas Kieling nicht mehr an der 3. Staffel der Survival-Serie teilnehmen wird. Es habe "Grenzüberschreitungen" gegeben, die das Team nicht tolerieren würde.

Das Statement war damals bewusst vage gehalten - außer, dass es mit der Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "Affe auf Bike") zutun hatte, war nichts über den Vorfall bekannt.

Bendixen hatte sich selbst auf Instagram kurz zu dem Vorfall geäußert, und hatte lediglich verlauten lassen, dass sich Kieling bei ihr entschuldigt habe und das Thema so für sie beendet sei - auch sie ging nicht ins Detail.

Doch nun veröffentlichte Fritz Meinecke ein knapp 43-minütiges Statement zu dem Vorfall, um ein für alle Mal Spekulationen aus der Welt zu schaffen und die genauen Hintergründe des Vorfalls zu erläutern.

"Ich habe das nicht rechtlich abklären lassen", so Meinecke vor seinem Statement, "Das ist mir auch egal, irgendwann ist Feierabend!". Er würde in seiner Erklärung nur für das Format 7 vs. Wild auftreten, und nicht für entweder Bendixen oder Kieling.