Nach Monaten der Stille: Fritz Meinecke meldet sich mit neuen Zielen zu Wort

Magdeburg - Lange ist es still gewesen um den Magdeburger YouTuber und Abenteurer Fritz Meinecke (35). Nach über vier Monaten meldete er sich bei seinen Fans wieder zu Wort.

Vor wenigen Wochen meldete sich der Magdeburger nach einer Bike-Tour aus Marokko auf Instagram . Dort berichtete er von einem Aufenthalt in der Notaufnahme direkt nach seiner Heimkehr.

In einem neuen Video sitzt er erklärend auf einem Rennrad - und das aus einem guten Grund.

Mehr als vier Monate ist es inzwischen her, dass der Erfinder von " 7 vs. Wild " das letzte Mal ein Video auf YouTube veröffentlicht hatte.

Nach vier Monaten der Stille meldete sich Fritz Meinecke wieder bei seinen Fans und Zuschauern auf YouTube. © Screenshot/Youtube/FritzMeinecke

Zusammen mit einem Kumpel hat es ihn ebenfalls für mehrere Tage auf die spanische Insel Mallorca verschlagen. Jetzt sieht er sich für seine erste große Herausforderung gewappnet.



Am 23. Mai will der Pedalritter an der Cycle Tour "Peaks & Plains" teilnehmen. Dabei erwarten ihn über 530 Kilometer Strecke sowie über 7000 Meter Höhenunterschied.

Denn die Fahrradtour startet in Magdeburg, verläuft bis zum Harz und von dort aus wieder zurück. Alle Teilnehmer haben für diese Strecke zwei Tage lang Zeit.

Später plant er sogar, beim "Race Across America" teilzunehmen. Dort erwartet ihn eine gut 5000 Kilometer lange Strecke von der West- bis zur Ostküste der USA.

Und auch an einem Event, welches vom Gardasee (Italien) bis zum Nordkap (Norwegen) führt, hat er im Visier. "Ja, das wird knackig. Das ist mein größtes Event, das ich dieses Jahr fahren möchte", schilderte er.

Fans und Zuschauern, die seine klassischen Videos über Bushcraft, Survival oder Lost Places erwarten, hat er eines zu sagen: "Ernsthaft, Leute? Ich halte es ganz einfach. [...] Ich mache das, worauf ich gerade Bock habe."