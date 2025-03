Fritz Meinecke nach Heimkehr aus Marokko in der Notaufnahme

Magdeburg - YouTuber und Abenteurer Fritz Meinecke (35) war elf Tage lang auf einer Bikepacking-Tour in Marokko unterwegs. Kaum in Deutschland angekommen, besuchte er eine Notaufnahme.

Mit seinem Unwohlsein verbrachte er aufgrund der Rückreise noch etwa eineinhalb Tage, ehe er am Samstag eine deutsche Notfallpraxis aufsuchen konnte. Dort habe man ihm jedoch nur Kohletabletten gegeben.

An welchem Nahrungsmittel es gelegen hat, könne er nicht mehr genau sagen.

"Als die Tour vorbei war, habe ich mich leider am letzten Abend zerschossen, was Magen, Darm und Nahrung angeht", berichtet er seinen Followern.

Über 1700 Kilometer legte der sonst fitte und immer aufgeweckte Content Creator auf seinem Fahrrad zurück. Doch in seiner aktuellen Instagram-Story zeigte er sich ruhig, leise und zurückhaltend.

Völlig erschöpft und ganz leise meldete sich Fritz Meinecke bei seinen Followern. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

Aus diesem Grund ging es für ihn am Sonntag in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Zu diesem Zeitpunkt war er noch immer im Ungewissen, was er sich eingefangen hatte.

"Mit dem Hinblick darauf, nicht wirklich zu wissen, was ist, und aus Afrika zu kommen, bin ich dann lieber auf Nummer sicher gegangen", berichtete Meinecke.

Nach einem Auf und Ab seines Gemüts landete er schlussendlich bei seinem Hausarzt. Dieser entnahm verschiedene Proben.

Eine Ultraschalluntersuchung lässt seinen Arzt vermuten, dass dem Abenteurer zusätzlich eine Magenschleimhautentzündung zusetzt.

Durch die Tour und seine Erkrankung habe er in den vergangenen Tagen 6,5 Kilogramm abgenommen. "Ich bin natürlich nicht fit und bin ordentlich geschwächt." Für die Reise in sein nächstes Abenteuer nach Hawaii habe er die Reiseplanungen abgebrochen und will sie später nachholen.

In den kommenden Tagen will er deshalb auch seine Online-Aktivitäten zurückfahren und erst einmal abwarten, was die Ergebnisse seiner abgegebenen Proben sagen, und gleichzeitig neue Kraft tanken.