Fritz Meinecke postet Abschiedsvideo: Ist jetzt endgültig Schluss?

"Alles, was nach Staffel vier passiert […], damit haben wir nichts mehr zu tun", erklärt Meinecke in dem Video. "Und auch ganz wichtig zu verstehen, die Entscheidung, dass wir 7 vs. Wild verlassen, ist von uns getroffen worden, aus freien Stücken", versichert er seinen Fans.

Gemeinsam mit seinen Kumpels und Organisatoren der beliebten Survival-Show Johannes Hovekamp und Max Kovacs meldet sich Fritz Meinecke über YouTube bei seinen Fans und bestätigt damit, was schon seit einer Weile feststand – Fritz ist raus aus "7 vs. Wild".

In der fünften Staffel verschlägt es die Teilnehmer in das Amazonasgebiet in Südamerika. Wo genau, ist noch nicht ganz klar. Zu den Kandidaten zählt Abenteurer Joe Vogel (41), der bereits in der letzten Staffel für viele Streitereien gesorgt hatte.

Zu den Neulingen zählen Streamerin Fibi Evelyn Pfeifer (19), Survivaltrainer David Leichtle (35), Moderatorin Jeannine Michaelsen (43), Fitness-Influencerin Imke Salander (32), YouTuber Lucas Michels (28) und Influencer Kristian Grippo (23).

Die erste Folge soll am 7. Oktober bei Amazon Prime Video und etwas später bei YouTube zu sehen sein.