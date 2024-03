Fritz Wepper im Hospiz: Tochter Filippa (12) gibt ihm Kraft

München - Fritz Wepper (82) befindet sich in einem Hospiz auf dem letzten Weg. Seine Tochter Filippa (12) ist dabei an seiner Seite.

Fritz Wepper (82) bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens 2022 mit Tochter Filippa (12) und Frau Susanne Kellermann (49). © Imago / Sammy Minkoff

"Sie geht mit der ganzen Situation unglaublich toll um. Sicher am besten von uns allen", erzählte Weppers Frau Susanne Kellermann (49) "Bild".

Die Zwölfjährige sei sehr fürsorglich und verbreite gute Laune. Das Zimmer ihres Vaters dekoriere sie mit Bildern. Wepper habe in der Pflegeeinrichtung in Oberbayern, in der der "Um Himmels Willen"-Star Sterbebegleitung erhält, ein helles, ruhiges Zimmer mit Balkon und einem Ausblick ins Grüne.

"Sie sieht ihm sehr ähnlich und hat auch sein gut gelauntes, heiteres, ausgeglichenes Gemüt geerbt", so die gebürtige Niederbayerin Kellermann.

Hautkrebs, Tumor im Bauchbereich, künstliche Herzklappe, Blutvergiftung - Fritz Wepper musste in den vergangenen drei Jahren viele gesundheitliche Rückschläge hinnehmen.

Auch für seine Tochter eine schwere Zeit. "Ich musste Filippa öfter aus der Schule nehmen, weil sie so traurig war. Sie ist zum Glück eine sehr gute Schülerin. Die Schule hat viel Verständnis gezeigt", berichtete die ebenfalls als Schauspielerin ("Die Rosenheim-Cops", "Die Rosenkönigin") tätige Ehefrau des TV-Stars.