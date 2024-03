Fritz Wepper liegt im Sterben: Frau des TV-Stars spricht über ihr Gefühlsleben

Sie hoffe, dass sie rechtzeitig angerufen werde, wenn es zu Ende geht, damit sie bei ihrem Ehemann sein könne. "Aber ich warte nicht darauf, dass es jede Minute passieren könnte", so die Regisseurin und Schauspielerin.

"Das Hospiz hat zum Ziel, dass man selbst in diesem Krankheitszustand so viel Leben wie möglich haben kann. Ich ziehe vor allen Pflegekräften den Hut für ihren Einsatz."

Fritz Wepper erhält seit einigen Tagen Sterbebegleitung. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

In der Pflegeeinrichtung in Oberbayern, in der der "Um Himmels Willen"-Star Sterbebegleitung erhält, habe ihr Ehemann ein helles, ruhiges Zimmer mit Balkon und einem Ausblick ins Grüne.

Der einstige "Derrick"-Star verbringe die meiste Zeit zwar im Bett, doch zuletzt habe er auch einen alten Freund empfangen können.

Der 82-Jährige könne immer noch drei Stunden sitzen und sich unterhalten. "Zwischendurch wird Fritz jedoch müde. Er beschwert sich nicht und wir lachen auch zusammen", berichtete Kellermann gegenüber "Bild".

Über den Tod redete das Ehepaar nicht. "Die dramatischen Situationen hat Fritz zum Glück gar nicht mitbekommen. Als die Ärzte meinten, er würde sterben", verriet die gebürtige Niederbayerin.

Hautkrebs, Tumor im Bauchbereich, künstliche Herzklappe, Blutvergiftung - Fritz Wepper musste zuletzt viele gesundheitliche Rückschläge hinnehmen.

"Ich bin gerade einfach nur traurig und deprimiert. Und fühle mich erschöpft. Die vergangenen drei Jahre haben wir fast komplett nur in Kliniken verbracht", sagte seine Frau, mit der er eine gemeinsame Tochter namens Filippa (12) hat.