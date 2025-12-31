Für seine Kinder und Enkel: Musik-Legende will vor Weltlage nicht resignieren

Köln - Wolfgang Niedecken (74) bleibt trotz der angespannten politischen Weltlage Zweckoptimist.

Ab November 2026 wieder auf Tournee: Frontmann Wolfgang Niedecken (74) und seine Band BAP. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

"Ich muss mir nur meine Kinder und Enkel anschauen, dann zwinge ich mich dazu, Optimist zu sein", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Denn wie soll ich ihnen sonst in die Augen sehen? Diese Verpflichtung spüre ich schon. Ich habe mein Bestes zu geben, damit es irgendwie weitergeht."

Wer Kinder und Enkel habe, könne nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen: "Das wird nichts mehr."

Viele in seinem Alter hätten nach seiner Beobachtung allerdings resigniert.

"Wir leben halt in einer Zeit, in der skrupellose Populisten an die Macht drängen oder an der Macht bleiben wollen."