Für Stefan Mross! Freundin Eva Luginger gibt ihre Karriere auf

Eva Luginger (36) und Stefan Mross (48) gehen seit dem vergangenen Frühjahr gemeinsam durchs Leben. © IMAGO/HOFER

Kritiker unterstellten Luginger gleichzeitig, sie wolle mit der Romanze ihre Karriere vorantreiben. Nun hat die Sängerin eine schwere Entscheidung getroffen.



So will die Schlagersängerin, die bislang vier Alben herausgebracht hat, ihre musikalische Karriere an den Nagel hängen.

"Ich sehe, wie mein Partner jetzt auf der Bühne steht, wie er in Perfektion die Leute unterhalten darf und da bin ich so stolz", erklärt Luginger im ARD-Magazin "Brisant".

Deshalb wolle sie ab sofort im Hintergrund bleiben und dem "Immer wieder sonntags"-Moderator der Fels in der Brandung sein. Mittlerweile arbeite sie deshalb für das Büro von Mross.