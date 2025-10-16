Kurze Romanze: Alles aus bei Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37)?
Los Angeles - Im Februar dieses Jahres machten Gerüchte die Runde, dass Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) ein Liebespaar sind. Bereits wenige Monate später zeigten sich die Filmstars Hand in Hand in der Öffentlichkeit und bestätigten bei einigen gemeinsamen Auftritten ihre Beziehung. Doch nun, nach nur neun Monaten, soll alles vorbei sein.
Noch im Mai feierten der "Golden Globe"-Preisträger und die kubanisch-spanische Schauspielerin gemeinsam den 50. Geburtstag von David Beckham. Auch den Sommer genoss das verliebte Pärchen die Zeit zu zweit in Menorca, berichtete "The Sun".
Ein Insider soll nun dem britischen Blatt verraten haben, dass die romantische Beziehung der beiden zu Ende sei.
"Tom und Ana hatten eine schöne Zeit zusammen, aber ihre Zeit als Paar ist vorbei", verriet die anonyme Quelle gegenüber der Boulevardzeitung. Dennoch seien sie weiterhin befreundet.
Der Insider fügte hinzu: "Der Funke zwischen ihnen ist erloschen, aber sie genießen weiterhin die Gesellschaft des anderen und gehen beide sehr erwachsen damit um."
Trotz ihrer Trennung werden Ana de Armas und Tom Cruise weiterhin viel Zeit miteinander verbringen, denn das getrennte Paar arbeite gemeinsam an einem neuen Film mit dem Titel "Pressure".
Titelfoto: Fotomontage/ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP