Kurze Romanze: Alles aus bei Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37)?

Los Angeles - Im Februar dieses Jahres machten Gerüchte die Runde, dass Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) ein Liebespaar sind. Bereits wenige Monate später zeigten sich die Filmstars Hand in Hand in der Öffentlichkeit und bestätigten bei einigen gemeinsamen Auftritten ihre Beziehung. Doch nun, nach nur neun Monaten, soll alles vorbei sein.

Schauspieler Tom Cruise (63) und die "Blonde"-Darstellerin Ana de Armas (37) sollen sich einvernehmlich getrennt haben. © Fotomontage/ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Noch im Mai feierten der "Golden Globe"-Preisträger und die kubanisch-spanische Schauspielerin gemeinsam den 50. Geburtstag von David Beckham. Auch den Sommer genoss das verliebte Pärchen die Zeit zu zweit in Menorca, berichtete "The Sun".

Ein Insider soll nun dem britischen Blatt verraten haben, dass die romantische Beziehung der beiden zu Ende sei.

"Tom und Ana hatten eine schöne Zeit zusammen, aber ihre Zeit als Paar ist vorbei", verriet die anonyme Quelle gegenüber der Boulevardzeitung. Dennoch seien sie weiterhin befreundet.