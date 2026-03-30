Beziehung-Aus nach fast 20 Jahren? Fynn Kliemann postet Bild mit dieser Moderatorin

Zeven - Seit Jahren gelten Fynn Kliemann und seine Partnerin Franziska "Franzi" Mulder als echtes Vorzeigelangzeitpaar. Nach eigenen Angaben ist der 37-Jährige bereits seit fast 20 Jahren mit seiner Jugendliebe zusammen. Kürzlich veröffentlichte Fotos lassen Fans jetzt allerdings über ein mögliches Beziehungs-Aus spekulieren.

In einem neuesten Post trägt Fynn Kliemann Moderatorin Yara Hoffmann huckepack. © Screenshot/Instagram/fimbim

Am Sonntag veröffentlichte Fynn Kliemann mehrere Bilder auf Instagram – versehen mit der simplen Caption "Please like it".

Auf zwei der Aufnahmen ist auch die Moderatorin Yara Hoffmann (37, MDR "artour") zu sehen. Beide scheinen sich in Berlin aufzuhalten, auf einem Foto trägt Kliemann sie sogar huckepack.

Unter dem Post reagieren viele Fans überrascht und stellen Fragen: Wo ist Franzi? Gibt es etwa eine Trennung? Weder Franzi Mulder noch Kliemann selbst haben sich bislang zu einem möglichen Liebes-Aus geäußert.

Gegen eine solche Annahme spricht jedoch, dass Kliemann und Mulder – laut Instagram-Post des ehemaligen Heimwerkerings – noch vor wenigen Wochen gemeinsam unterwegs waren, unter anderem bei einem Physiotherapie-Termin ihres gemeinsamen Hundes "GG".

Zudem spekulieren viele Fans, dass es sich bei Kliemann und Hoffmann lediglich um eine Freundschaft handeln könnte. Auch ein weiterer Punkt spricht gegen Trennungsgerüchte: Bei seiner ersten eigenen Solo-Ausstellung Anfang 2025 in Hamburg machte Kliemann seiner langjährigen Partnerin noch öffentlich eine Liebeserklärung.