Fynn Kliemann eröffnet Hotel in Hamburg: "Mein Lebenstraum geht in Erfüllung"

Fynn Kliemann hat jetzt ein Hotel in Hamburg.

In der Straße "Durchschnitt" in Eimsbüttel soll demnächst Kliemanns lddg-Hotel eröffnen. "Mein Lebenstraum geht in Erfüllung: Mein eigenes kleines Hotel in Hamburg", schwärmte er am Dienstag in einem Instagram-Post.

Ein Haus, das laut des 36-Jährigen innerhalb von fünf Montan komplett saniert wurde.

Auf einer Grundfläche von 60 Quadratmetern sollen künftig drei "Wohnungen" vermietet werden. Sehr bunt, und alle jeweils mit einem eigenen Badezimmer. Auch ein Foyer gibt es in dem kleinen Hotel.

Eines der drei Zimmer habe allerdings noch einen Wasserschaden, der behoben werden müsse.

Fynn sah das fertige Produkt auch erst am Dienstag zum ersten Mal. Entsprechend hatte er mit dem Innenausbau wohl eher wenig am Hut.

Ab wann das Hotel für zahlende Gäste seine Türen öffnet, scheint noch nicht ganz klar zu sein. Auf Nachfrage in den Kommentaren schätzte der 36-Jährige, dass es in zwei bis drei Wochen losgehen werde.