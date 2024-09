Fynn Kliemann von Polizei gestoppt: "Erzähl keinen Sch**ß!"

Am Montag wurde Fynn Kliemann (36) nach eigenen Angaben von der Polizei zum Drogentest gebeten. © Screenshot/Instagram/fimbim (Bildmontage)

Zum Wochenanfang sah es in seiner Instagram-Story aber plötzlich wieder nach Ärger aus: Der Norddeutsche veröffentlichte zunächst ein Foto von einer Polizeikontrolle, die offenbar ihm galt. Dazu textete er: "Keine Ahnung, was an mir so auffällig sein soll, aber: negativer Drogentest Nr. 4 incoming".

Seit er seinen Führerschein habe, werde er regelmäßig von der Polizei kontrolliert, berichtete er seinen Fans. "Ansage ist immer: Sie wirken sehr, sehr auffällig ...". Doch Kliemann stellte außerdem klar: Er würde erstens niemals alkoholisiert Auto fahren und habe zweitens noch nie in seinem Leben chemische Drogen genommen.

Während er das seinen Fans erklärt, passiert im Hintergrund aber noch etwas Überraschendes: "Erzähl keinen Sch**ß!", ruft Fynn einer Polizistin lachend zu, die sich gerade in das Polizeiauto beugt. "Sie macht mir extra das Blaulicht an, damit es cooler aussieht für Instagram", erklärt er seiner Community. Und tatsächlich: Das Blaulicht ist anschließend im Hintergrund zu sehen.

Der Montag ging für den YouTube-Star aber auch noch mit einer anderen Überraschung weiter ...