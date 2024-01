Kritik an Fynn Kliemanns kleinstem Haus Deutschlands: "Das ist Wucher"

Denn los geht es erst bei 210 Euro pro Nacht für maximal zwei Personen, inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher. In den vier Quadratmetern sind ein Klappbett, das angeblich "kleinste Klo der Welt", ein Waschbecken, ein Minikühlschrank sowie eine Kaffeemaschine untergebracht.

Das mehr als 100 Jahre alte Haus stand für rund 77.777 Euro zum Verkauf. Fynn Kliemann renovierte es von Grund auf, um es an seine Community zu vermieten. Seit Mitte Dezember kann der ehemalige Hauswirtschaftsraum mit Hühnerstall ganz offiziell als Ferienwohnung auf der Plattform LDGG gemietet werden.

Drei Jahre lang hat der YouTuber an dem vielleicht kleinsten Haus Deutschlands getüftelt, um es endlich einzugsbereit zu machen.

"Es dann als Urlaub für alle verkaufen zu wollen bei so 'nem Preis verstehe ich nicht", "Da gehe ich lieber in ein Bremer Edelhotel, habe wesentlich mehr Platz, einen Spa-Bereich und ich bekomme auch noch ein exklusives Frühstück dazu", oder "Zusätzlich müsst Ihr beachten, dass Ihr nicht in irgendeinem Bett schlaft, sondern im kleinsten Doppelbett Nordeuropas, welches mit 1,10 Meter Breite sogar kleiner als manche Einzelbetten ist!", meckern die User vor sich hin.

Und Fynn? An dem scheint die Kritik einfach abzuprallen: "So toll geworden!!! Das Ergebnis ist wunderschön", kommentierte er in dem entsprechenden Post, mit dem sein Projekt noch um Übernachtungsgäste wirbt.