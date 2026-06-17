Gaby Köster seit Schlaganfall ohne Rücklagen: "Lebe vom Dispo"

Köln - Die Kölner Komikerin Gaby Köster (64) hat ihre Rücklagen aus guten Zeiten seit ihrem Schlaganfall aufgebraucht.

Gaby Köster (64) zählte in den 1990er-Jahren zu den bekanntesten Komikerinnen des Landes. (Archivfoto) © Caroline Seidel/dpa

"Ich lebe vom Dispo und habe mein Haus beliehen", sagte Köster ("7 Tage, 7 Köpfe") dem Magazin "Bunte". "Das macht mir wirklich schlaflose Nächte."

Köster hatte 2008 einen Schlaganfall erlitten und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Sechs Monate hatte Köster damals in der Klinik verbracht. Heute wünscht sie sich, dass Politiker einmal einen Tag auf eine Pflege- und Intensivstation gehen sollten.

"Dann würden sie sehen, was das für ein Knochenjob ist im Drei-Schichten-System und wer letztendlich darunter leidet. Sehr wahrscheinlich würden sie dann andere Gesetze machen", sagte Köster.

Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "An alle AfDler: 80 Prozent der pflegenden Menschen sind Ausländer – freut euch schon mal drauf."