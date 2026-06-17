Michelle Hunziker zeigt es der ganzen Welt: Er ist der neue Mann an ihrer Seite
Romagna (Italien) - Michelle Hunziker (49) schwebt wieder auf Wolke 7! Die Fernsehmoderatorin präsentierte ihren Instagram-Followern in ihrer Story zum ersten Mal ein Bild von sich und ihrem neuen Lover. Das italienische Model Giulio Berruti (41) konnte ihr Herz erobern.
Hand in Hand, die Lippen nur Millimeter voneinander entfernt sind die beiden Turteltauben auf dem Insta-Schnappschuss zu sehen. Passend zu seiner weißen Hose, trägt Hunziker ein weißes Sommerkleid.
Im Hintergrund ein himmlischer italienischer Sonnenuntergang. Für die musikalische Untermalung wählte die 49-Jährige den Song "Secret Garden" von Bruce Springsteen.
Wo der TV-Star und ihr neuer Partner sich derzeit aufhalten, verriet Hunziker in einem weiteren Post. Am Dienstag zeigte sie sich und ihren durchtrainierten Körper nur in einem Bikini bekleidet auf einer Jacht. Dazu schrieb die Moderatorin: "Capri? Sardegna? Nein! Romagna."
Gemeinsam mit dem acht Jahre jüngeren Berruti befindet sich die Moderatorin also im Liebesurlaub in Norditalien. Doch wer ist überhaupt der Mann, der Hunzikers Herz gestohlen hat?
Michelle Hunziker meldet sich bei Instagram aus ihrem Italien-Urlaub
TV-Star schwärmt: "Ich bin glücklich, sehr sogar"
Wie die Bunte berichtet, soll der 41-Jährige aus Rom stammen und einst Zahnmedizin studiert haben. Er arbeitet jedoch auch als Model und Schauspieler. Bevor er zu Hunziker fand, führte er eine Beziehung mit der italienischen Politikerin Maria Elena Boschi (45).
"Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man glücklich ist, dies so wenig wie möglich nach außen tragen sollte, denn sobald man es öffentlich macht, wollen sich immer mehr Leute einmischen", hatte Hunziker im April als Gast der Show "Verissimo" gesagt - und dann doch ihre neue Liebe bestätigt.
"Was ich sagen kann, ist: Ja, ich bin glücklich, sehr sogar", verriet sie damals, ohne weitere Details zu nennen. Gegenüber der Tageszeitung Il Messaggero erklärte der TV-Star einige Tage später: "Mit Giulio Berruti lasse ich mich gehen, ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen."
Titelfoto: Montage: therealhunzigram, dpa/KEYSTONE | Georgios Kefalas