17.06.2026 09:50 Michelle Hunziker zeigt es der ganzen Welt: Er ist der neue Mann an ihrer Seite

Michelle Hunziker präsentierte ihren Instagram-Followern in ihrer Story zum ersten Mal ein Bild von sich und ihrem neuen Lover Giulio Berruti.

Von Elias Kroll

Romagna (Italien) - Michelle Hunziker (49) schwebt wieder auf Wolke 7! Die Fernsehmoderatorin präsentierte ihren Instagram-Followern in ihrer Story zum ersten Mal ein Bild von sich und ihrem neuen Lover. Das italienische Model Giulio Berruti (41) konnte ihr Herz erobern.

Auf Insta gewährte Michelle Hunziker (49) einen Einblick in ihr Liebesleben. © Montage: therealhunzigram Hand in Hand, die Lippen nur Millimeter voneinander entfernt sind die beiden Turteltauben auf dem Insta-Schnappschuss zu sehen. Passend zu seiner weißen Hose, trägt Hunziker ein weißes Sommerkleid. Im Hintergrund ein himmlischer italienischer Sonnenuntergang. Für die musikalische Untermalung wählte die 49-Jährige den Song "Secret Garden" von Bruce Springsteen. Wo der TV-Star und ihr neuer Partner sich derzeit aufhalten, verriet Hunziker in einem weiteren Post. Am Dienstag zeigte sie sich und ihren durchtrainierten Körper nur in einem Bikini bekleidet auf einer Jacht. Dazu schrieb die Moderatorin: "Capri? Sardegna? Nein! Romagna." Promis & Stars Heino Ferch rechnet mit der Politik ab: "Die Welt wird von ganz wenigen Machthabern regiert" Gemeinsam mit dem acht Jahre jüngeren Berruti befindet sich die Moderatorin also im Liebesurlaub in Norditalien. Doch wer ist überhaupt der Mann, der Hunzikers Herz gestohlen hat?

Wie aus Stein gemeißelt: Model Giulio Berruti (41) ist der neue Mann an Hunzikers Seite. © IMAGO / ZUMA Press

Michelle Hunziker meldet sich bei Instagram aus ihrem Italien-Urlaub

TV-Star schwärmt: "Ich bin glücklich, sehr sogar"