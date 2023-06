"Game of Thrones"-Star offenbart: "Bin nicht hundertprozentig heterosexuell"

Bella Ramsey (19) hat vor wenigen Monaten offenbart, non-binär zu sein. Nun sprach das Nachwuchstalent über die eigene Sexualität.

Von Karolin Wiltgrupp

London - Durch "Game of Thrones" und "The Last of Us" wurde Bella Ramsey (19) zum Mega-Star. Vor wenigen Monaten outete sich das Nachwuchstalent als non-binär. Nun sprach Bella ganz offen über die eigene sexuelle Orientierung.

Bella Ramsey (19) steht in der Öffentlichkeit dazu, nicht-binär zu sein. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa Im Gespräch mit der britischen Vogue offenbarte das 19 Jahre junge Schauspieltalent, welches durch seine Rolle als Lyanna Mormont in "Game of Thrones" bekannt wurde, dass es sich immer noch auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit befände. Das Outing als nicht-binäre Person Anfang des Jahres sei ein großer und schwerer Schritt gewesen. "Ich habe so lange gegen dieses Wort gekämpft. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, ich würde nur versuchen, trendy zu sein", erklärt Bella. Und weiter: "Ich hatte eine Menge Angst vor Pronomen. Als 'The Last of Us' zum ersten Mal herauskam, dachte ich: 'Jeder nennt mich einfach 'sie', weil ich für euch wie eine 'sie' aussehe, also ist das in Ordnung.' Aber jetzt, wo ich es besser ausdrücken kann, ist es für mich das Wahrhaftigste, 'they' genannt zu werden. Das ist das, was ich am meisten bin."

