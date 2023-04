"Gebe ich 10 Monate": So reagieren die Fans auf Victoria Swarovskis neue Liebe

Victoria Swarovski (29) schwebt derzeit auf Wolke Sieben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf dem am Ostersonntag veröffentlichten Foto sitzen die 29-Jährige und ihr neuer Freund vor einer traumhaften Naturkulisse in Südafrika. Swarovski lehnt sich dabei liebevoll an ihren Liebsten, während dieser starr nach vorn in die Ferne schaut.

"Kein Hase ist so toll wie du", schrieb die Blondine ganz romantisch unter den Schnappschuss und zeigt damit deutlich, dass sie im siebten Himmel schwebt.

Doch nicht alle glauben an die Echtheit der jungen Beziehung. Einige denken sogar, dass Swarovski nur wegen des Geldes mit Mateschitz zusammen ist. "Wie heißt es im Volksmund 'Geld kommt zu Geld'", kritisiert ein Follower.

Dass es dem 30-Jährigen als Sohn des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz (†78) nicht an Vermögen mangelt, dürfte nun kein Geheimnis sein.

Andere wiederum hinterfragen, wie die Österreicherin nach der Trennung von Noch-Ehemann Werner Mürz (46) in so kurzer Zeit jemand Neues gefunden haben kann.

Hier nur eine kleine Auswahl der kritischen Stimmen: